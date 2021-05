Deense wervelwind Uttrup Ludwig in tranen na zege in Ronde van Burgos

Cecilie Uttrup Ludwig heeft op knappe wijze de derde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Deense wervelwind van de Franse formatie FDJ was op de korte, maar venijnige slotklim Katarzyna Niewiadoma te snel af.

De flamboyante Deense Uttrup, bekend om haar energieke optredens op de fiets en voor de camera, reageerde zeer geëmotioneerd op haar eerste zege in de Women's WorldTour. "Eindelijk! Eindelijk! dit is zo'n opluchting."

Ruim 115 kilometer moesten de rensters afleggen van Medina de Pomar en Ojo Guareña, waarbij het venijn in de laatste 30 kilometer lag. Sabrina Stultiens probeerde met de Française Evita Muzic vergeefs weg te komen en in de laatste vijf kilometer zagen we zelfs een aanval van klassementsleidster Elise Chabbey.

Vervolgens riep ze haar ploeggenoten bij zich en liet haar tranen vloeien in een innige omhelzing. "Het was eigenlijk best rustig en op het einde dacht ik: laten we wat lol schoppen."

Van Vleuten tegen Van der Breggen in slotrit?

Klassementsleidster Chabbey moest haar late aanval bekopen op de slotklim. Daardoor begint de 20-jarige Fisher-Black - zus van Jumbo-Visma-talent Finn Fisher-Black - in de paarse leiderstrui aan de slotrit.

De Ronde van Burgos wordt zondag besloten met een klim van bijna 12 kilometer à 7,3 procent naar Lagunas de Neila. Naar verwachting zullen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten daar de degens kruisen.

Van der Breggen heeft een achterstand van 0.02 op haar ploeggenote Fisher-Black, Van Vleuten staat op 0.05. Ook Demi Vollering staat er nog prima voor als nummer zeven in het algemeen klassement.