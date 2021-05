Middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open

De middelbare scholen mogen per 31 mei weer volledig open voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt er een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. De leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet groen licht gegeven voor dit besluit.

Niet alle scholen zullen op maandag over een week de deuren openen. Sommige hebben meer voorbereidingstijd nodig, zei minister Slob voor Voortgezet Onderwijs na een Catshuisoverleg tussen de meest betrokken kabinetsleden en deskundigen.

Maar een week daarna moet het hele voorgezet onderwijs weer volledig open zijn. "We willen het voor de leerlingen mogelijk maken om nog minimaal minimaal zes weken naar school te gaan voor de zomervakantie begint." De eerste schoolvakanties beginnen in de regio Noord, op 10 juli.

Mondkapjesplicht blijft

Volgens het OMT is het verantwoord om de middelbare scholieren weer allemaal tegelijk naar school te laten gaan. De anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen wordt dan losgelaten, maar de mondkapjesplicht blijft. Die geldt in het voortgezet onderwijs buiten de lessen, in het schoolgebouw.

Vanaf eind volgende week krijgen alle scholen de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten. Het is een belangrijke voorwaarde van het OMT dat zij twee keer per week thuis zo'n test doen.

Volgens Slob wordt er alles aan gedaan om te bevorderen dat de testen ook gebruikt worden: