Leclerc pakt pole en crasht, Verstappen noteert tweede tijd in kwalificatie

Het is daarom nog maar de vraag of Leclerc in zijn thuisrace kan starten vanaf de eerste plek. Afhankelijk van de reparaties aan zijn bolide moet de Monegask wellicht vanaf een andere plek starten.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting zie je 's avonds in de uitzending van Studio Sport om 19.00 uur.

Omdat die sessie werd onderbroken dankzij een crash van Nicholas Latifi en even later werd gestopt dankzij een crash van Mick Schumacher, was het echter niet duidelijk hoe representatief die tijd was.

Verstappen begon hoopvol aan de kwalificatie, aangezien hij in de derde vrije training, eerder op de dag, de snelste tijd had neergezet.

De tweede sessie was het domein van de Ferrari van Leclerc. De Italiaanse renstal was tot nu toe in iedere vrije training snel en ook in de kwalificatie reden de vuurrode bolides erg sterk. Met 53 duizendsten troefde Leclerc Verstappen af. Hamilton wist in beide sessies geen potten te breken met twee keer de zevende tijd.

In de resterende minuten leek niemand meer aan de tijd van de Monegask te kunnen komen. Op het moment dat Verstappen was begonnen aan zijn laatste ronde waarbij hij in het begin sneller was dan Leclerc eindigde de sessie voortijdig. Even verderop had Leclerc namelijk zijn auto onbedoeld hard in de muur geparkeerd.

Het betekende het einde van de sessie en de achtste poleposition in zijn carrière voor Leclerc. Of hij ook daadwerkelijk het veld kan aanvoeren bij de start zondag valt nog te bezien. Zo kan hij bijvoorbeeld een straf krijgen mocht zijn versnellingsbak moeten vervangen. Later op de dag zal duidelijk worden hoe erg zijn auto eraan toe is.

"De crash was een fout van me", moest Leclerc bekennen. "Ik schatte de bocht verkeerd in. Als ik het opzettelijk had gedaan had ik iets zachter de muur gekust. dat lijkt me helder. Ik maak me zorgen over de achterzijde van de auto. Die ziet er niet goed uit. hoop dat ik de auto niet zo beschadigd heb dat we naar achteren worden gezet."

Verstappen baalt

"De rode vlag zat natuurlijk in de weg, want ik was bezig met een geweldige ronde die ik niet kon afmaken", reageerde Verstappen na afloop. "Ik ben blij dat we de zaken beter voor elkaar hadden dan donderdag. Toen gleed de auto nog alle kanten op. Vandaag gaf het team mij de auto die ik wilde en dat is gelukt."

"Fijn dat we voor Mercedes staan. Maar dat moet ik morgen afmaken, dan levert het pas punten op."