Ruta del Sol eindigt met spraakmakende sprint, Tolhoek knap tweede in klassement

Impey week echter van zijn lijn en bracht daarmee Stannard ten val. Met een verwonderde blik kwam Hayter onbedreigd als eerste over de streep. Impey en Stannard gleden nog even door over het asfalt en kwamen op luttele centimeters van de streep tot stilstand, waardoor zelfs een toptienklassering aan hun neus voorbijging.

Die slotrit werd een prooi voor Ethan Hayter, die ook al de tweede etappe had gewonnen. Maar deze zege kwam niet zomaar tot stand. In de sprint van het elitegroepje ging Hayter als eerste aan, maar leek nog te worden gepasseerd door routinier Daryl Impey en Robert Stannard.

De Colombiaan, die zijn eerste wedstrijdkilometers maakte in dienst van zijn nieuwe ploeg Movistar, won de rit van donderdag en zijn leidende positie kwam in de slotrit van zaterdag niet meer in gevaar.

Antwan Tolhoek is knap als tweede geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Andalusië, ook wel bekend als de Ruta del Sol. De klimmer van Jumbo-Visma legde de basis voor die topklassering, door in de koninginnenrit van donderdag als enige het wiel van Miguel Ángel López te houden.

Ook de 38-jarige André Greipel verlaat Zuid-Spanje met een uitstekend gevoel. De Duitse topsprinter van weleer boekte afgelopen zondag zijn eerste zege in bijna tweeënhalf jaar (de laatste was een ritzege in La Tropicale Amissa Bongo in Gabon in januari 2019) in een eendagskoers op Mallorca.

Vrijdag won hij de vierde etappe in Andalusië met een overtuiging, die deed denken aan de de man die in het verleden 11 keer won in de Tour de France, 7 keer won in de Giro d'Italia en 4 keer won in de Vuelta.