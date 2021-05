Brentford verslaat Groenevelds Bournemouth en bereikt finale op Wembley

Brentford is een stap dichter bij een historische promotie naar de Premier League gekomen. In de halve finale van de play-offs om een ticket voor de hoogste divisie werd Bournemouth, de ploeg van Arnaut Danjuma Groeneveld, door Brentford uitgeschakeld.

Bournemouth had de eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen door een goal van Groeneveld. In de return scoorde de Nederlander opnieuw, maar was Brentford toch met 3-1 te sterk.

In de finale treft Brentford de winnaar van het duel tussen Swansea en Barnsley. Hun eerste wedstrijd eindigde in 1-0 voor Swansea. De eindstrijd is volgende week zaterdag op Wembley.