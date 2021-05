De uitzending van 22 mei

Hoe zit het met het vaccinatiepaspoort voor de EU?

De kogel is door de kerk: het EU covid-reiscertificaat gaat er echt komen. Het Europees Parlement en de Europese Commissie werden het deze week het eindelijk eens. De bedoeling is dat er vanaf 1 juli gereisd kan worden met het certificaat. Wie gevaccineerd is, een negatieve testuitslag kan overleggen of de afgelopen zes maanden corona heeft gehad, krijgt een QR-code waarmee je binnen de EU kan reizen. Maar is de registratie daarvoor goed genoeg op orde?