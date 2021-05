Misschien hoort Koeman vanavond in het vliegtuig: 'Het spijt me, we stoppen ermee'

Zelf wil Ronald Koeman dolgraag zijn doorlopende contract bij FC Barcelona uitdienen, maar zoals zo vaak in de voetbalwereld heeft de hoofdpersoon het zelf niet voor het zeggen.

Die bal ligt op dit moment bij het bestuur en voorzitter Joan Laporta. Op de persconferentie in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd in en tegen Eibar (aftrap 18.00 uur), gaf Koeman vrijdag al aan dat hij het jammer vindt dat het in die hoek angstvallig stil blijft.

"Als de club denkt dat ik niet de juiste persoon ben om deze club te trainen, dan zullen we praten. We zijn allemaal volwassen, we houden van deze club. Maar ik heb niet het vertrouwen gevoeld van de club de afgelopen maand. Het is de voorzitter die bepaalt. En zolang ik niet met hem gesproken heb, kan ik niets zeggen."