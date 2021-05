Mezen hebben het moeilijk door koud voorjaar

Ze doen wat ze kunnen, maar mezen hebben het extreem moeilijk door het koude voorjaar. Peter de Vries van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) komt zelfs nestkasten tegen waarin alle jonge vogeltjes dood zijn. Probleem is dat er maar nauwelijks eiwitrijk voedsel beschikbaar is.

Het NIOO volgt de mezenpopulatie in Nederland al jaren. Zo worden de vogels op de Westerheide bij Arnhem nauwgezet geteld. Het resultaat stemt De Vries somber. En dat komt vooral omdat er door de kou nog maar nauwelijks bladeren aan de eikenbomen zitten. Zonder bladeren geen rupsen en zonder rupsen geen voedsel voor de jonkies.

"De eik is een broedplaats voor wel bijna honderd vlinders waaronder de eikenprocessierups. Omdat de eik later is dan normaal, zijn ook de rupsen later dan gebruikelijk. Met als gevolg dat de jonge meesjes verhongeren in de nesten", zegt de onderzoeker bij Omroep Gelderland.

Broedsel loopt niet gelijk met rupsenpiek

Mezen kunnen bepaalde trucjes toepassen. "Door de kou proberen ze hun broedsel wat uit te stellen. Zo hebben de koolmezen hun eieren zo laat mogelijk gelegd, zijn de legsels kleiner dan anders en houden de ouders langere en meer broedpauzes; dat betekent dat de ouders regelmatig even van de eieren afgaan om het uitbroeden te vertragen", aldus De Vries.

Maar het is dit voorjaar al zo lang zo koel dat het de mezen simpelweg niet lukt om hun broedsel gelijk te krijgen met de rupsenpiek.

Albert de Jong van vogelwerkgroep SOVON is geen voorstander van het ophangen van mezenbollen (of vetbollen) om de nood te ledigen. "Zo meer voedsel aanbieden helpt niet, omdat de mezen in deze periode juist veel eiwitrijk voedsel nodig hebben. En dat zit toch alleen in insecten."

Het wachten is dus op hogere temperaturen. Dan kan het snel goedkomen, zegt onderzoeker De Vries. Hij verwacht dat mezen dan gewoon aan de tweede leg van dit seizoen beginnen.