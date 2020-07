Nat, maar grote problemen op Bovenwindse Eilanden blijven uit

De drie Bovenwindse eilanden, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius halen opgelucht adem. De tropische depressie die zich begin deze week aankondigde is geen storm geworden en trok ook nog eens ruim zuidelijk voorbij de drie eilanden.

Daardoor was er uiteindelijk alleen maar sprake van veel regen en stonden hier en daar wat straten onder water. Toch hadden alle overheidsdiensten op alle eilanden woensdagochtend hun deuren uit voorzorg gesloten en was aan winkeliers het advies gegeven om hetzelfde te doen.

De premier van Sint-Maarten had vooraf bijstand gevraagd van Defensie. Militairen stonden standby om de politie eventueel te assisteren. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.

Isaias

De angst zit er volgens mensen op straat toch in nadat orkaan Irma in 2017 over het eiland was geraasd en voor miljoenen euro's schade toebracht aan gebouwen en infrastructuur. Sint-Maarten wordt wordt momenteel nog steeds opgebouwd met Nederlands geld.

De tropische depressie kan in de loop van vandaag nog wel tot storm groeien en overlast gaan geven op de Dominicaanse Republiek en later deze week op Cuba. Dan zal het systeem de naam Isaias krijgen, de negende storm dit orkaanseizoen.

Het zuidelijke puntje van Florida in de Verenigde Staten zou, zo is de verwachting, zal daarna aan de beurt zijn. Maar volgens het National Hurricane Centre is het nog te vroeg om te zeggen hoe de koers exact gaat lopen.