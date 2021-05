Goede generale voor Verstappen, Schumacher lijkt door crash kwalificatie te missen

In de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco heeft Max Verstappen laten zien klaar te zijn voor de kwalificatie van zaterdagmiddag. De Nederlander zette de snelste tijd neer in een sessie die voortijdig ten einde kwam na een hevige smak van Mick Schumacher.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting zie je 's avonds in de uitzending van Studio Sport om 18.10 uur.

Net als op donderdag tijdens de eerste twee vrije trainingen waren de Ferrari's weer sterk. Carlos Sainz en Charles Leclerc zetten de tweede en de derde tijd neer.

Niet snel

Verstappen gaf donderdag nog aan ontevreden te zijn over de snelheid van zijn auto. "Normaal gesproken voel ik me comfortabel in de auto en kom ik snel op snelheid, maar nu duurt het te lang en is het niet hoe ik het graag wil. Tot dusver is dit het lastigste weekend", zei hij toen.

In de vrije dag die de teams hadden op vrijdag lijkt dat euvel verholpen. Al is het de vraag of de andere coureurs, en dan met name Lewis Hamilton (zevende) en Valtteri Bottas (vierde), wel het achterste van hun tong hebben laten zien.

Naast de crash van Schumacher, die enkele minuten voor het einde ervoor zorgde dat de sessie eerder was afgelopen, gooide een botsing van Nicholas Latifi namelijk ook voor flink wat oponthoud. De Canadees stond een dik kwartier voor het einde van de sessie met zijn bolide aan de kant nadat hij de muur had geraakt.