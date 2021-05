Sneijder voelt de klik met Van Bommel: 'Weet zeker dat hij mij graag mee zou nemen'

Hij was even zaakwaarnemer, flirtte met FC Utrecht over een comeback en voerde gesprekken om FC Den Bosch over te nemen. Na zijn imposante voetballoopbaan was Wesley Sneijder zoekende. Tot nu. "Ik merk dat ik hier klaar voor ben."

De broers Rodney en Wesley Sneijder bij de eerste dag van de Sneijder Academy in Utrecht - Edwin Smulders

Sportpark Wesley Sneijder op een zondag in Ondiep. Onstuimig weer, overal plassen, natte velden. De jongste talenten zijn stil als de 36-jarige Utrechter het woord neemt. Witte sneakers, grijze joggingsbroek, lichtblauw jack. De recordinternational is zijn eigen Sneijder Academy begonnen. Op het amateurveld van zijn geliefde cluppie D.H.S.C. geeft hij training aan groepen voetballertjes. Zo'n veertig hebben zich ingeschreven voor vandaag. Het zijn de eerste, kleine stapjes in de trainerscarrière van Sneijder. Samen met zijn jongere broertje Rodney (ex-Ajax, FC Utrecht en RKC), met wie hij dit project ook is gestart, warmt de recordinternational zich tussen de trainingen door op in de luxe businessruimte achterin het complex. Wesley, hoe was het om weer eens op het veld te staan? "Het was lekker vroeg, lekker in de regen. Maar desalniettemin leuk om te doen. Er zaten wel een paar talentjes tussen en hopelijk zitten er nieuwe helden bij." Rodney, waarom zijn jullie de Sneijder Academy begonnen? "We willen de jeugd meer aan het sporten krijgen. Het lijkt wel alsof ze tegenwoordig liever binnen blijven om op hun spelcomputer te spelen. Maar je merkt dat ze dit leuk vinden. Plezier is dan ook het belangrijkste." En hoe doet Wesley het als trainer? Rodney: "Wes doet het goed, is heel enthousiast. Een echte trainer, dat heeft -ie altijd al gehad. Hij heeft natuurlijk leiderschap en kan iets echt overbrengen op de jeugd." Hoe vond je het zelf gaan, Wesley? Wesley: "Voor de groep staan is weer iets nieuws. Dit heb ik nodig als ik straks ga beginnen met mijn verkorte trainerscursus bij de KNVB. Ik verwacht twee intensieve jaren, maar merk dat het begint te kriebelen."

Rodney Sneijder in de stromende regen tijdens een oefenvorm, broer Wesley kijkt toe - Edwin Smulders

"Na mijn stoppen is er veel op mijn pad gekomen. Ik ben begonnen in de makelaarswereld, maar kwam er al snel achter dat het niet mijn ding was. Ik heb misschien wel heel andere intenties met een speler dan een echte zaakwaarnemer." Hoe bedoel je dat? "Ik ben niet iemand die tegen een speler zegt dat ik hem snel naar het buitenland breng of dat ik mijn zakken vul achter de rug van iemand. Ik wil juist dat hij het juiste pad bewandelt. Die match is er dan niet altijd. De een wil leren, de ander snel zekerheid. Ik dacht: dit is niet mijn wereld." Rodney: "Het trainerschap past hem ook beter. Hij was altijd al een type die het voortouw nam. Bij het eerste elftal van D.H.S.C., waar ik speel, heeft Wes al weleens wat besprekingen gedaan en dat maakte indruk. Ik denk dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat als trainer. Ik zie hem eerlijk gezegd ook niet als clubeigenaar." Hoe is het met FC Den Bosch, Wesley? Wesley: "Nou, met de club goed. Vanaf het moment dat ik daar kwam, hebben ze heel wat punten gepakt, haha! Nee, maar dat staat op een laag pitje. De kans is heel groot dat het definitief niets wordt."

Rodney (l) en Wesley Sneijder als trainers langs de kant - Edwin Smulders

Een van de talenten die training krijgt van Sneijder - in tegenstelling tot de rest niet voor het eerst - is Jessey Sneijder, de 14-jarige zoon van Wesley. Ook hij loopt, gehuld in voetbaltenue, in de businessruimte. Ook hij ziet zijn vader graag trainer worden. "Het liefst bij FC Utrecht of bij een club waar hij gevoetbald heeft", vertelt Jessey. "Als trainer staat hij op het veld en dan zie ik hem het meest genieten. Je ziet dat hij passie heeft in wat hij doet en dat vind ik leuk om te zien." Sneijder leek eind vorig jaar al dicht bij een avontuur bij FC Utrecht, dat zocht naar een opvolger van John van den Brom. De oud-speler van Real Madrid gaf toen aan dat hij de club graag met Mark van Bommel samen wilde gaan leiden. Utrecht gaf de voorkeur aan René Hake. Hoe serieus was die flirt met Utrecht? Wesley: "We hebben daar intern wel wat mensen over gesproken. Bommel en ik zijn jarenlang met elkaar opgetrokken bij Oranje. De combinatie klikt, we hebben een goede band."

Mark van Bommel en Wesley Sneijder tijdens de presentatie van diens boek - ANP