Francesc Arnau, doelman van het 'Nederlandse' Barcelona, overleden

In de jaren daarna fungeerde hij vooral als reservekeeper achter Ruud Hesp en Pepe Reina. Van 1997 tot en met 2000 was Louis van Gaal zijn trainer en was hij teamgenoot van onder anderen Frank en Ronald de Boer, Winston Bogarde, Michael Reiziger, Phillip Cocu, Boudewijn Zenden en Patrick Kluivert.

Arnau was afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en debuteerde in 1996 in het eerste elftal, onder trainer Bobby Robson.

De Spaanse oud-doelman Francesc Arnau, die onder meer onder de lat stond bij FC Barcelona, is overleden. Hij werd slechts 46 jaar. De doodsoorzaak is nog onbekend.

In totaal kwam de Spaanse jeugdinternational tot 32 wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona. In 2001 verruilde Arnau Barcelona voor Málaga, waar hij tien jaar en 137 wedstrijden later zijn loopbaan afsloot.

Sinds 2019 was hij technisch directeur bij Real Oviedo, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. Vorige maand werd zijn naam in Spaanse media nog genoemd als de mogelijke nieuwe technisch directeur van FC Barcelona.