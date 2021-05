Dierenrechtenactivisten blokkeren Britse distributiecentra McDonald’s

Dierenrechtenactivisten hebben in het Verenigd Koninkrijk vier distributiecentra van McDonald's geblokkeerd. Zij eisen dat de fastfoodketen vanaf 2025 alleen nog maar plantaardige producten aanbiedt.

Het gaat om de actiegroep Animal Rebellion, die vrachtwagens en bamboe-blokkades gebruikt om te voorkomen dat vrachtwagens de centra verlaten. Volgens de BBC zijn er zo'n vijftig activisten bij betrokken.

Het gaat om distributiecentra in Hemel Hempstead, Basingstoke, Coventry and Heywood en Greater Manchester. Volgens de actiegroep komt daarmee de levering aan 1300 restaurants in het VK in het geding.

24 uur

Animal Rebellion heeft laten weten ten minste 24 uur door te willen gaan met de actie. "De vlees- en zuivelindustrie maken de planeet kapot. Ze zorgen voor de ontbossing van regenwouden en zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van enorm hoeveelheden broeikasgassen en het doden van miljarden dieren per jaar", aldus een woordvoerder.

De actiegroep zegt gelieerd te zijn aan klimaatprotestgroep Extinction Rebellion, die ook blokkades inzetten als actiemiddel. McDonald's heeft nog niet publiekelijk gereageerd.