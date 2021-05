Veehouders die iets nieuws willen beginnen lopen vast op strikte regels

Wethouder Goijaarts beaamt dat innovatieve plannen of ontwikkelingen voor deze vrijgekomen stukken land nu nog niet altijd meteen passen in bestaand beleid. "Maar we zijn bereid om dat beleid aan te passen om die ideeën mogelijk te maken. Maatwerk is het sleutelwoord en daar zullen we ons best voor doen."

Dit speelt onder meer in de gemeente Meijerijstad in Oost-Brabant; een van de meest agrarische gebieden van de provincie Brabant, met bijna twee miljoen dieren, vooral vleeskuikens, leghennen, vleesvarkens en biggen.

"Bestuurlijk is met gemeenten afgesproken dat we gaan voor een ruimhartig beleid als boeren met hun bedrijf willen stoppen. Vrijgekomen agrarische bedrijven moeten dan redelijk makkelijk een andere bestemming kunnen krijgen."

"Het probleem is dat in veel gemeenten de ambtenaren nog moeten worden bijgepraat over dit beleid", zegt Gerard van Zutphen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. "De ambtenaar bladert nu een boek door en als het initiatief niet al in het boek staat, dan kan het niet."

"Er komen op het terrein een paar recreatiewoningen met dieren eromheen. De stuifwal die hier heel vroeger op het land heeft gelegen willen we weer herstellen en er komt een bed and breakfast. Ook de zorgboerderij, opgestart door mijn moeder, blijft."

"Agrariërs denken serieus na over de toekomst", zegt wethouder Goijaarts. Zijn gemeente wil graag helpen als boeren twijfelen over wat te doen met hun bedrijf. "We proberen met gesprekken aan de keukentafel te kijken wat er mogelijk is op de plek van het boerenbedrijf. Maar niet alles wat wordt bedacht, kan ook worden uitgevoerd."

De gemeente wil dus wel, maar is nog onvoldoende toegespitst op nieuwe initiatieven, merkt ook Jan van Zutphen van de ZLTO. "Vaak is het voor de agrariër al een enorme struggle om te stoppen. Als die beslissing dan eenmaal genomen is, dan wil die boer ook gewoon dóór."

Goijaarts snapt de bezorgdheid van de boeren, maar pleit voor zorgvuldigheid. "De komende decennia voeren we de strijd om de vierkante meter. Woningbouw, bedrijventerreinen, de energietransitie. Alles heeft ruimte nodig, maar óók de primaire sector. De typische Hollandse landschappen met de koeien in de wei, die mógen niet verdwijnen. Die ruimte moeten we ook blijven bieden aan de agrarische sector. Maar een ding is zeker: Meierijstad ziet er over twintig jaar heel anders uit."