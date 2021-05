'Opa' Mickelson deelt koppositie op majorgolftoernooi en kan geschiedenis schrijven

De linkshandige golfer, bijgenaamd 'Lefty', kan de oudste winnaar worden van een major. Die titel is nu vergeven aan Julius Boros, die in 1968 op 48-jarige leeftijd het PGA Championship won.

De 50-jarige golfer Phil Mickelson maakt indruk bij het PGA Championship, één van de vier majors. De Amerikaan gaat halverwege het toernooi in South-Carolina aan de leiding, samen met de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen.

Fred Couples was in 2012 bij de Masters de laatste speler ouder dan vijftig jaar die na twee rondes de leiding had bij een majortoernooi.

Mickelson, vijfvoudig majorwinnaar, stond na negen holes op +2. De veteraan maakte vervolgens vijf birdies en liet nergens meer een slag liggen. "Feit is dat ik het weekeinde inga met een kans om te winnen", zei Mickelson. "Ik speel heel goed en dat stemt me vrolijk."

Wereldtoppers naar huis

Oosthuizen, die in 2010 een major (Brits Open) won en ook op de andere drie majors een keer als runner-up eindigde, leek lange tijd op weg naar de koppositie. Op de slothole moest de Zuid-Afrikaan echter z'n enige bogey noteren en daardoor deelt hij de koppositie met Mickelson.

Vanwege de harde wind op Kiawah Island staan slechts achttien golfers na twee rondes onder par en lag de cut op 149. Die score bleek onhaalbaar voor Dustin Johnson. De mondiale nummer één besloot zijn ronde met een birdie, maar kwam een slag tekort.

De Amerikaan was niet de enige wereldtopper die zijn koffers kon pakken. Ook voor zijn landgenoten Justin Thomas (tweede op de wereldranglijst) en Xander Schauffele (PGA-4) zit het toernooi er alweer op. Aan het PGA Championship doen dit jaar geen Nederlanders mee.