Mollema in kopgroep van elf van zware-Giro etappe naar Monte Zoncolan

George Bennett is met een achterstand van 11.21 de best geklasseerde renner in de kopgroep. Bennett ging in de Giro voor een goed klassement, maar hij komt eigenlijk niet meer in aanmerking voor het podium.

Bauke Mollema is 39ste op 41.38 van Bernal. De renner van Trek heeft zijn zinnen niet op het klassement gezet, hij probeert etappes te winnen, zoals hem dat al is gelukt in zowel de Vuelta als de Tour.

Van Edoardo Affini heeft Bernal het minst te vrezen. Affini, gisteren tweede in de sprintetappe achter Nizzolo, geeft 2 uur, 5 minuten en 41 seconden toe op de rozetruidrager.