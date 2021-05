De Boer snelste in series 50 meter vrij; ook Kromowidjojo soepel door

Op de EK zwemmen in Boedapest hebben Thom de Boer en Kenzo Simons zich tijdens de ochtendsessies geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Ook Nyls Korstanje (100 meter vlinderslag) kwam de series goed door.

In de series noteerden Stan Pijnenburg, Luc Kroon, Marrit Steenbergen en Kim Busch de derde tijd (3.27,34). Italië en Polen waren minder dan een seconde sneller dan de Nederlandse ploeg.

Op de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams drong het Oranje-kwartet door tot de finale, die vanavond op het programma staat in Hongarije.

De halve finales en finales van de Europese kampioenschappen zwemmen zijn elke avond vanaf 18.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app .

In 2017 zwom Nederland in hetzelfde zwembad een Europees record, dat nog altijd staat. Namens Nederland kwamen toen Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Ben Schwietert en Kyle Stolk in actie.