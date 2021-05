Fans Songfestival hebben zin in finale: 'Villa op Malta volgend jaar al geboekt'

Die ticketjacht leverde iets meer toegangskaarten op dan verwacht: 108 om precies te zijn, los van de kaartjes die de vrienden ook nog bij wedstrijden hadden gewonnen. De kaartjes verdeelden ze en wat over was, werd doorgespeeld aan echte fans die net hadden misgegrepen bij de verkoop.

"Toen we hoorden dat het Songfestival dit jaar doorging, zijn we allemaal massaal op ticketjacht gegaan. Ik was nog nooit eerder bij het Songfestival geweest en het maakt me zo intens gelukkig."

Meer dan 14.000 euro voor 108 kaarten. Dat betaalden Arjan Deuss en zijn negentien vrienden om bij zo veel mogelijk shows te zijn van het Eurovisie Songfestival. De finale vanavond is voor hem de kers op de taart. Hij is groot fan.

Wie er gaat winnen? Deuss denkt en hoopt Malta. Want voor volgend jaar is daar de villa in mei al geboekt door de vriendengroep. "We gaan echt nooit meer een Songfestival missen."

Elke show draagt de fan een andere outfit. Vanavond een speciaal T-shirt met een foto van zijn zusje erop. Zij woont namelijk in het Australische Melbourne en kan er niet bij zijn. "Wij kijken dit al sinds onze jeugd samen. Doordat ik haar foto draag, is ze er toch nog een beetje bij."

Over dat meezingen: Deuss kent alle nummers. "Ik heb die playlists al weken opstaan. Dat vind ik ook zo leuk aan het evenement, dat de muziek zo divers is. Je wordt even verplicht om naar allemaal verschillende muziekstijlen te luisteren. Elk jaar denk ik weer dat de nummers niet zo goed worden als het jaar ervoor. En elk jaar gebeurt het toch weer."

Dat leverde een volle week op: de 45-jarige Utrechter is dinsdagmiddag naar de familieshow en halve finale in Ahoy geweest en gisteren naar de tweede halve finale. Vandaag gaat hij naar de familieshow en daarna de finale. "Het Songfestival brengt altijd zoveel positieve energie. Dat kan iedereen dit jaar nog meer gebruiken dan normaal. Het is zo bijzonder om daar bij te zijn en je vrienden weer te knuffelen en mee te zingen. Dat geeft zo'n emotionele lading mee."

Kees Vos moest twee jaar geleden een traantje laten, toen Duncan Laurence de finale won. Hij is al van kinds af aan een groot fan van het Songfestival en organiseert jaarlijks een feest tijdens de finale. "Twee jaar geleden was ik dus ook gastheer, en ik was de hele avond bezig met de hapjes en de drankjes. Pas toen iedereen weg was rond een uur of half 3, en ik aan het opruimen was met Arcade op de achtergrond, kwam de emotie. En een dikke traan."

De 62-jarige Vos wist meteen dat hij naar de finaleshow zou gaan. "Once in a lifetime, daar moet je van uitgaan." Naast de finale van vanavond, ging hij ook naar eerste halve finale en de juryshow op vrijdag.

De Bosschenaar heeft een bijzondere band met het Songfestival, die al begon in zijn jeugdjaren toen zijn vader vlak voor Kerst overleed. "De kerstboom ging meteen de deur uit, en alle feestdagen zijn daarna niet meer gevierd."

Toch was het sindsdien nog één dag in het jaar feest: tijdens de finale van het Songfestival. "Ik mocht dan opblijven, er stonden lekkere hapjes en drankjes op tafel. Het was feest. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven."

'Frankrijk heeft het mooiste lied'

Ook Vos denkt dat Malta de grootste kanshebber is vanavond. "Maar Frankrijk heeft het mooiste lied, vind ik. En het zou wel mooi zijn als een echte chanson weer een keer wint."

Vos weet dat het Songfestival niet bij iedereen geliefd is. "Maar ik hoop dat mensen van hun vooroordelen afstappen, dat het vriendjespolitiek zou zijn, bijvoorbeeld. Het Songfestival is music first. Duncan heeft niet voor niets gewonnen."

Hoeveel zin heeft hij in vanavond? Dat is moeilijk in woorden uit te drukken, zegt hij. "Dinsdag was ik voor het eerst in de zaal, ik keek om me heen, en toen pas kwam het besef dat het echt gaat gebeuren. Ik praat normaal heel veel, maar toen viel ik helemaal stil."

