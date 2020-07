Veltman verruilt Ajax na negentien jaar voor Brighton & Hove Albion

Veltman, die nog een contract voor één jaar had in Amsterdam, doorliep sinds 2001 de gehele jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2012 in de hoofdmacht. Hij vierde vier landstitels en won één keer de KNVB-beker. Veltman groeide ook uit tot international (22 interlands).

Eerbetoon aan Nouri

Bij Brighton wordt Veltman ploeggenoot van Davy Pröpper. Als eerbetoon aan Abdelhak Nouri gaat Veltman met rugnummer 34 spelen bij zijn nieuwe club.