Kabinet besluit vandaag over opening middelbare scholen

Het kabinet zal naar verwachting vandaag besluiten dat de middelbare scholen in de week van 31 mei weer volledig opengaan. De leerlingen hoeven dan onderling ook geen anderhalve meter afstand meer te houden. Of het doorgaat, hangt af van een advies van het Outbreak Management Team (OMT).

De meest betrokken ministers en de coronadeskundigen hebben vanmiddag een overleg in het Catshuis in Den Haag. Daar zullen ze het advies van het OMT bespreken. Dat is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen in de coronacijfers.

Het kabinet stuurt al langer aan op volledige heropening van het voortgezet onderwijs. Demissionair minister Slob zei gisteren dat hij van harte hoopte dat het kan doorgaan. "Als het aan mij ligt en als het maar enigszins mogelijk is zou ik dat, met het belang van de leerlingen voor ogen, zeer toejuichen."

1,5 meter niet vol te houden

Nu zijn de middelbare scholen nog deels open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les en zitten verder thuis achter de computer.

Als de versoepelingen ingaan hoeven de leerlingen op school geen anderhalve meter afstand meer te houden, want dat is niet is vol te houden in een druk schoolgebouw.