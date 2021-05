Elon Musk wil wereldwijd internet, maar daar is niet iedereen blij mee

Vanaf hier lijken het mysterieuze lichtjes en volgens sommigen zelfs ufo's. In werkelijkheid zijn het de duizenden satellieten van miljardair Elon Musk die we aan de hemel zien staan.

Een week geleden nog schoot Musk voor de dertiende keer dit jaar satellieten de ruimte in. Uiteindelijk moeten er duizenden komen, met als doel dat we in 2024, overal ter wereld, snel internet hebben. Sinds februari maken tienduizend mensen in verschillende landen echt gebruik van het netwerk, en sinds deze week hebben ook de eerste Nederlanders hun installatiepakket gekregen.

Maar mag Elon Musk zomaar 42.000 satellieten lanceren en gaan die niet met elkaar en andere satellieten botsen? We vertellen het je in deze video: