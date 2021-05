Waar Barcelona is afgehaakt, komt Atlético in de 'Suárez-zone'

Een overwinning vanavond bij Real Valladolid levert Atlético Madrid de elfde Spaanse titel in totaal op en de eerste landstitel in zeven jaar. "We komen in de Suárez-zone", sprak Diego Simeone vorige week. De Atlético-coach rekent op zijn Uruguayaanse spits in de ontknoping van het seizoen in La Liga.

Dat Suárez kan leveren op belangrijke momenten bewees hij eerder in zijn loopbaan. Zo maakte maakte hij in 2011 de openingsgoal in de gewonnen finale van de Copa América tegen Paraguay (3-0) en in 2015 zette Suárez FC Barcelona op 2-1 in de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus (3-1).

'Als je kampioen wil worden, moet je lijden'

Afgelopen weekend nog maakte Suárez, die sinds zijn goal tegen Alavés op 21 maart had drooggestaan, in de 88ste minuut de winnende goal tegen Osasuna. Het was zijn twintigste competitiegoal van het seizoen en de 339ste in 500 competitiewedstrijden in zijn loopbaan.

"Dit zijn momenten van grote vreugde", zei Suárez toen. 'We hebben het moeilijk gehad, terwijl we meer verdienden. We speelden een van onze beste eerste helften. Meerdere keren faalden we, ik ook. Maar als je kampioen wil worden, moet je lijden. Dat hebben we vandaag gedaan."