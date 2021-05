Justitie VS vroeg onder Trump ook telefoondata CNN-journalist op

De regering-Trump heeft in 2017 niet alleen telefoongegevens van Washington Post-journalisten opgevraagd, maar ook informatie over CNN-journalist Barbara Starr. Het ministerie van Justitie kreeg over de maanden juni en juli van dat jaar informatie over het e-mailverkeer en telefoongebruik van de Pentagon-correspondent.

Starr werd recentelijk door Justitie op de hoogte gebracht. Er werd niet gezegd waarom haar gegevens zijn opgevraagd, maar wel dat er tegen haarzelf geen onderzoek loopt. Mogelijk moest uit de gegevens blijken wie er met de journalist had gepraat.

Het is bekend dat president Trump gefrustreerd was over lekken uit zijn regering. Starr werkte in deze periode aan verhalen over de onderhandelingen met Noord-Korea en de oorlogen in Syrië en Afghanistan. De Washington Post-journalisten hadden artikelen geschreven over de nauwe banden tussen Rusland en de regering-Trump.

CNN-baas Zucker zegt dat het opvragen van telefoongegevens van journalisten ingaat tegen het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet, dat persvrijheid en vrijheid van meningsuiting garandeert. "CNN veroordeelt ten sterkste geheim onderzoek naar welke correspondentiegegevens dan ook van een journalist."

'Nieuwsgaring frustreren'

Een woordvoerder van Justitie zei eerder over de Post-gegevens dat ook hier de journalisten zelf geen doelwit van het onderzoek waren. "Het ging niet om de ontvangers van informatie, maar om degenen die toegang hadden tot nationale defensie-informatie en die doorspeelde aan de media. Daarmee verzaakten zij hun wettelijke plicht om die geheim te houden."

Bruce Brown, voorzitter van een mediabelangengroep, noemt het schokkend dat de praktijken verder gingen dan alleen de Post. "Een belangrijk verhaal is hiermee nog groter geworden", zegt hij tegen website Politico. "Dat ook een andere organisatie doelwit was bewijst dat er onder de regering-Trump veel vaker onderzoek werd gedaan naar journalistieke bronnen, in de hoop om nieuwsgaring te frustreren."

President Biden noemde de praktijk verkeerd toen hij ernaar werd gevraagd tijdens een persgesprek. "Onder mij zal dat niet gebeuren."