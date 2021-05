Cipiers die door Epsteins zelfmoord heen sliepen niet de cel in

De cipiers die dienst hadden toen Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde, hoeven niet de cel in. Omdat ze bekend hebben dat ze verplichte controles hadden overgeslagen, krijgen ze beiden alleen een taakstraf van 100 uur.

De twee hadden dienst in de nacht dat de van seksuele uitbuiting verdachte multimiljonair zich in zijn cel verhing. Ze hadden elk half uur bij hem moeten kijken, maar zaten in plaats daarvan op vijf meter van zijn cel online te winkelen. Ook was er een periode dat beide bewakers sliepen.

De dood van Epstein in een van de zwaarste bewaakte gevangenissen van het land bracht de Amerikaanse justitie in augustus 2019 in grote verlegenheid. Epstein had kort voor zijn zelfmoord nog onder verscherpte bewaking gestaan omdat hij suïcidaal was.

De zelfmoord leidde tot aantijgingen dat hij uit de weg zou zijn geruimd om invloedrijke vrienden uit de wind te houden, maar uit de autopsie bleek dat Epstein zelf een einde aan zijn leven had gemaakt.

Personeelstekorten

Epstein werd in juli 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen, iets wat hij ontkende. De arrestatie kwam ruim een decennium na zijn veroordeling in een soortgelijke zaak, waarin hij een geruchtmakende strafvermindering kreeg.

Tijdens het onderzoek naar Epsteins dood bleek dat de medewerkers van zijn gevangenis onder grote druk stonden door personeelstekorten. Een van hen was die nacht aan een dubbele dienst van acht uur bezig, de ander draaide al voor de vijfde dag op rij overuren.

De kritische Republikeinse senator Sasse spreekt er schande van dat de twee wegkomen met een taakstraf. Hij noemt het een lachertje. "Dit is geen verkeersovertreding. De leider van een internationale seksbende ontsnapt aan justitie en neemt de geheimen over zijn medeverdachten het graf in, en deze bewakers hoeven alleen wat rotzooi langs de weg op te ruimen."

Tegen Epstein ex-vriendin Ghislaine Maxwell loopt nog een rechtszaak wegens mensenhandel omdat zij jonge meisjes voor de zakenman zou hebben geleverd. Ook zij ontkent schuld.