'Mondkapjes leverden Van Lienden 30 miljoen euro op' • Duitsland beperkt inreizen uit Groot-Brittannië

In verband met besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus wordt Groot-Brittannië door Duitsland aangewezen als 'virusvariantgebied'. Dat heeft het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, bekendgemaakt. Reizen naar Duitsland vanuit Groot-Brittannië wordt daardoor lastiger gemaakt.

Zo mogen alleen nog Duitse staatsburgers of mensen die in Duitsland woonachtig zijn met het vliegtuig, de bus of de trein het land in. Na binnenkomst moeten ze twee weken in quarantaine. Die periode valt ook niet in te korten door met negatieve coronatests aan te tonen dat ze niets onder de leden hebben.

Groot-Brittannië is het eerste land in Europa waarvoor Duitsland opnieuw deze maatregel neemt. Buiten Europa zijn nu elf landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika aangewezen als 'virusvariantgebied'.