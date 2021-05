Mensen uit 1967 en 1968 aan de beurt • 'Bolsonaro wilde waarschijnlijk nooit vaccins kopen'

Het is zeer waarschijnlijk dat de Braziliaanse president Bolsonaro nooit coronavaccins wilde kopen, maar in plaats daarvan inzette op het behalen van groepsimmuniteit. Dat vermoedt de Braziliaanse senator Renan Calheiros, die aan het hoofd staat van het parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid van Brazilië onderzoekt.

Brazilië is hard getroffen door corona, maar president Bolsonaro heeft de ernst van het virus altijd gebagatelliseerd. Het gevolg was een ingestort zorgsysteem en te weinig vaccins. In mei startte de Senaat een onderzoek naar de corona-aanpak van de regering van Bolsonaro.

De commissie vroeg zich onder meer af waarom er niet voldoende vaccins zijn in Brazilië. In augustus vorig jaar bood Pfizer 70 miljoen doses vaccin te koop aan, maar Bolsonaro ging niet in op dat aanbod. Calheiros denkt dus nu dat Bolsonaro's nooit massaal heeft willen vaccineren.

Volgens Calheiros is het nog te vroeg om te concluderen of Bolsonaro strafbare feiten heeft gepleegd. "Daarvoor is verder onderzoek nodig", zei hij volgens internationale media.