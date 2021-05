Instemming met besluit scholen, CNV kritisch • Demonstranten in Berlijn, ondanks verbod

Vakbond CNV Onderwijs zegt signalen te hebben dat veel middelbare scholen niet veilig open kunnen, omdat personeel geen anderhalve meter afstand tot de leerlingen kan houden. De bond pleit ervoor om per locatie te bekijken bekeken of aan deze veiligheidseis van het OMT wordt voldaan. Ook zou de ventilatie in veel ruimten een probleem zijn.

De bond adviseert scholen om samen met de medezeggenschapsraad na te gaan of in de gebouwen voldoende afstand kan worden gehouden. Als dat niet zo is, kunnen volgens de bond niet alle leerlingen tegelijk naar school komen.

Driekwart van de medewerkers en ouders is niet gevaccineerd. "Zij komen dan misschien niet direct op de IC, maar corona heeft mogelijk ook verdergaande effecten op de lange termijn gezondheid en direct ook op de inzetbaarheid van werkend Nederland."

Middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open