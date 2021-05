VS wil tweestatenoplossing, maar praat niet met Hamas

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft met de Palestijnse president Abbas gebeld over het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Hij onderstreepte in het gesprek dat de VS met hulp van de Palestijnse Autoriteit op korte termijn humanitaire hulp wil leveren in de Gazastrook. President Biden heeft zich opnieuw uitgesproken voor een tweestatenoplossing.

Na het ingaan van het bestand, in de nacht van donderdag op vrijdag, liet Biden al weten alleen zaken te willen doen met de Palestijnse Autoriteit van Abbas op de bezette Westelijke Jordaanoever. Met Hamas, de militante groepering die de Gazastrook in handen heeft, wil de VS niets te maken hebben. Het land beschouwt Hamas als een terroristische organisatie.

Hulporganisaties hebben gisteren meteen voedsel, medicijnen en brandstof afgeleverd in de Gazastrook. In het gebied wonen twee miljoen mensen. De verwoestingen zijn enorm, en volgens Unicef hebben 800.000 mensen geen toegang tot schoon leidingwater.

De Amerikaanse minister Blinken is van plan de regio volgende week te bezoeken. Hij zal dan een bezoek brengen aan Abbas en ook spreken met Israëliërs.

Tweestatenoplossing

President Biden denkt dat het bestand de kans biedt om uiteindelijk tot een tweestatenoplossing te komen, zodat Israël en de Palestijnen in vrede naast elkaar kunnen leven.

Hij benadrukte dat de VS nog altijd staat achter het recht op zelfverdediging van Israël, maar dat hij premier Netanyahu de afgelopen week duidelijk had gemaakt dat het geweld moest stoppen.

Het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël ging in na anderhalve week van raketbeschietingen en bombardementen. Er zijn sindsdien geen berichten over schendingen, maar beide zijden hebben wel gewaarschuwd voor vergelding als de andere partij zich niet aan de wapenstilstand houdt.

Egypte bemiddelt verder

Bij de totstandkoming van het staakt-het-vuren hebben onder meer de VS en Egypte bemiddeld. Diplomaten fungeerden als tussenpersoon omdat Israël en Hamas niet rechtstreeks met elkaar praten. Egyptische gezanten zijn nog in gesprek met Israël en Hamas om het bestand een duurzaam karakter te geven.

Hamas-leider Haniyeh heeft gisteren gezegd dat Jeruzalem "de kern van het conflict blijft" en dat Israël met raketten is bestookt om de stad "te verdedigen". Hij bedankte de "islamitische republiek Iran voor de ontvangen financiële, militaire en technologische steun".

De Iraanse president Khamenei heeft andere moslimlanden ertoe opgeroepen de Palestijnen in de Gazastrook te steunen. Gisteren presenteerde Iran een gevechtsdrone die volgens het land een bereik heeft van 2000 kilometer. De drone krijgt de naam 'Gaza' als "eerbetoon aan de Palestijnse strijd tegen Israël".