VS belt met Abbas over wapenstilstand

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft met de Palestijnse president Abbas getelefoneerd over het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Hij onderstreepte in het gesprek dat de VS met hulp van de Palestijnse Autoriteit op korte termijn humanitaire hulp wil leveren in de Gazastrook, staat in een verklaring van het Amerikaanse ministerie.

Na het ingaan van het bestand, in de nacht van donderdag op vrijdag, liet president Biden al weten alleen zaken te willen doen met de Palestijnse Autoriteit van Abbas. Met Hamas, de militante groepering die de Gazastrook in handen heeft, wil de VS niets te maken hebben.

Blinken en Abbas bespraken in het telefoongesprek hoe het staakt-het-vuren het best kan worden gewaarborgd. De Amerikaanse minister is van plan de regio volgende week te bezoeken. Hij zal dan een bezoek brengen aan Abbas, maar ook spreken met Israëliërs.

Tweestatenoplossing

Ook president Biden liet zich de afgelopen dag opnieuw uit over het bestand. Tegen journalisten zei hij dat het de kans biedt om uiteindelijk tot een tweestatenoplossing te komen voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Hij benadrukte dat de VS nog altijd staat achter het recht op zelfverdediging van Israël, maar dat hij premier Netanyahu de afgelopen week duidelijk had gemaakt dat het geweld moest stoppen.

Het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël ging in na anderhalve week van raketbeschietingen en bombardementen tussen beide partijen. Er zijn sindsdien geen berichten over schendingen, maar beide zijden hebben wel gewaarschuwd voor vergelding als de andere partij zich niet aan de wapenstilstand houdt.