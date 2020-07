AS Roma pakt Europa League-ticket, record voor Ibrahimovic

AS Roma heeft zich met een 3-2 overwinning bij Torino verzekerd van de vijfde plek in de Serie A. Daarmee is de club rechtstreeks geplaatst voor de Europa League. De Romeinen laten daarmee AC Milan achter zich.

Torino kwam op een 1-0 voorsprong door Álex Berenguer die, na een steekpass van Simone Zaza, doelman Pau López omspeelde en scoorde. Anderhalve minuut later rondde Edin Dzeko een soepele aanval af en zorgde daarmee voor 1-1, waarna Chris Smalling met een kopbal AS Roma op voorsprong bracht.

Na rust zorgde Amadou Diawara voor het derde doelpunt van de Romeinen door een penalty binnen te schieten. Wilfried Singo deed voor Torino nog een duit in het zakje door na een rush op rechts zijn eerste treffer voor de club te maken.