Vijf mensen gestoken in Amsterdam, verdachte gearresteerd

In Amsterdam zijn vijf mensen op straat gestoken. Dat gebeurde in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp. Er is een verdachte aangehouden.

De politie twittert dat de vijf slachtoffers afzonderlijk van elkaar werden gestoken. Politiemensen lokaliseerden de verdachte en hielden hem aan.

Meer is op dit moment nog niet duidelijk. Zo is niet bekendgemaakt wat de toestand van de slachtoffers is. Wel is op foto's te zien dat een van hen onder een wit laken ligt afgedekt op straat.

Vanwege het incident stopt er voorlopig geen metro bij halte De Pijp.