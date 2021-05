Vogelgriep op kalkoenbedrijf in Weert, duizenden kalkoenen en leghennen geruimd

Op een kalkoenbedrijf in Weert is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke of zeer ziekteverwekkende variant van het type H5, zegt het ministerie van Landbouw.

De 13.000 dieren op het bedrijf worden geruimd. Hetzelfde geldt voor 66.000 leghennen van een bedrijf in de buurt.

In een gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt of ook daar dieren zijn besmet.

In een straal van 10 kilometer rond het besmette kalkoenbedrijf liggen 128 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt een vervoersverbod voor onder meer pluimvee, eieren, pluimveemest en andere dieren van bedrijven waar commercieel pluimvee wordt gehouden. Een deel van dit gebied ligt in België.