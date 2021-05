Acteur uit That '70s Show moet terechtstaan voor verkrachting van drie vrouwen

De Amerikaanse acteur Danny Masterson (45) moet terechtstaan voor een rechtbank in Los Angeles, omdat hij verdacht wordt van verkrachting van drie vrouwen. Hij kan tot een gevangenisstraf van 45 jaar worden veroordeeld.

De vrouwen zeiden tijdens een hoorzitting dat ze tussen 2001 en 2003 door Masterson zijn verkracht. Hij was in die jaren op de top van zijn roem als een van de hoofdrolspelers in de tv-serie That '70s Show, die ook in Nederland is uitgezonden.

De vrouwen waren toen lid van de scientology-kerk. De acteur is dat nog steeds. De vrouwen zeggen dat ze destijds geen aangifte deden, omdat de leer van de kerk dat niet toestond. De rechter vindt die uitleg geloofwaardig.

Vrijwillig

Masterson zegt dat de vrouwen vrijwillig seks met hem hebben gehad. Zijn advocaat viel de vrouwen meerdere keren aan op tegenstrijdigheden in de verklaringen die ze aflegden.

Ook zei hij dat vooroordelen tegen de scientology-kerk een rol hebben gespeeld bij het besluit om tot vervolging over te gaan.

Masterson is sinds zijn arrestatie in juni op borgtocht vrij.