Zijn naam betekent terugkeer, maar de comeback van Rudisha blijft uit

David Rudisha is de snelste man ooit op de 800 meter. Op de Spelen in Londen pakte hij goud met een wereldrecord, in Rio de Janeiro prolongeerde hij zijn olympische titel. Maar toen werd het stil rond de Keniaan. En het blijft nog even stil.

Net als de geblesseerde kampioen Christian Taylor ontbreekt ook met Rushida een grote naam in Tokio. Het is een groot raadsel hoe het met hem gaat, maar voor een gooi naar een derde gouden medaille op rij voelt hij zich niet sterk genoeg.

Hij beloofde terug te komen, zoals zijn naam vrij vertaald vanuit het Swahili 'terugkeer' betekent.

De kans dat die comeback er ooit nog komt, wordt steeds kleiner. Al vier jaar liep Rudisha geen officiële wedstrijden meer en dat ga je merken als de jaren gaan tellen. Dit jaar wordt hij 33, al had het niet veel gescheeld of hij was er al niet meer geweest.

Frontale botsing

In 2019 ontsnapte hij aan de dood, toen hij met zijn auto frontaal op een bus knalde die in een bocht op zijn weghelft reed. Hij bedankte iedereen die voor hem gebeden had, nadat hij er met wat lichte verwondingen vanaf was gekomen.