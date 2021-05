FC Utrecht verliest kort geding: finale play-offs zondag in Rotterdam

FC Utrecht heeft van de rechter geen gelijk gekregen in het kort geding dat het had aangespannen om de play-offwedstrijd tegen Feyenoord op zaterdagavond te spelen in plaats van zondagmiddag. De wedstrijd om een Europees ticket zal op zondag om 12.15 uur gespeeld worden in De Kuip.

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, verbood onlangs de de wedstrijd op zaterdagavond, omdat op die dag ook de finale van het Songfestival in Ahoy op de planning staat. Daardoor week de KNVB uit naar zondagmiddag.

Daar was Utrecht het niet mee eens. "Het verplaatsen van de finalewedstrijd is in strijd met de reglementen en FC Utrecht eist dat de reglementen worden nageleefd", aldus de club. De voorzieningenrechter ging daar niet in mee.

(later meer)