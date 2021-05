In Duitsland naar het terras? Dan eerst door de teststraat

Als een van de laatste landen in Europa versoepelt deze week ook Duitsland de lockdown. Terrassen mogen weer open, maar ook winkels, bioscopen, musea en dierentuinen. Van de herwonnen vrijheden wordt uitbundig genoten. Maar er is wel een groot verschil met Nederland: alles mag alleen met bewijs dat je corona hebt gehad, een vaccinatiepas of een negatieve coronatest. Veel kritiek op deze nieuwe 'testmaatschappij' is er niet. In een van Berlijns bekendste Biergarten, het Cafe am Neuen See, kunnen ze niet wachten. "Het is alsof we uit een winterslaap ontwaken", zegt bedrijfsleider Saskia Frank opgelucht. Het is een uurtje voor opening, de laatste voorbereidingen worden getroffen, het personeel is blij elkaar weer te zien. Al is het wel een beetje wennen: "Ik was een beetje roestig in het begin", lacht Frank, "leek zelfs het maken van small talk bijna verleerd." Maar inmiddels zijn ze er klaar voor. Ze hebben zelfs een eigen testcentrum geopend. "We willen niemand weg hoeven sturen", zegt Frank. In de afgelopen weken hebben ze het personeel opgeleid om de testen af te nemen en de administratie te doen. Zelftesten zijn niet toegestaan. Aan de poort staat personeel om documenten te controleren. "Ja, je moet heel wat doen om hier je biertje te mogen drinken. Maar ja, als je kijkt naar de Duitse besmettingscijfers gaat er toch iets goed, dus daarom vind ik het prima."

De teststraat voor het café - NOS

Het testcentrum bij Café am Neuen See is een van de honderden testcentra in de stad. Alleen op de website test-to-go.berlin zijn er al meer dan negenhonderd te vinden waar je gratis een antigentest kan halen. In de afgelopen weken popten ze overal op: in leegstaande clubs, restaurants, fietsenwinkels, apotheken: alle bedrijven kunnen zich aanmelden om een testcentrum te worden. Er is dus altijd wel een centrum in de buurt. De test is niet heel invasief, want wordt in de meeste gevallen voor in de neus afgenomen.

Stadsplattegrond Berlijn met testlocaties - NOS

Waar in Nederland de weerstand tegen zo'n 'testmaatschappij' best groot is, gaat het merendeel van de Duitsers er in mee. Uit onderzoek van de universiteit Erfurt blijkt dat Duitsers best bereid zijn zich te laten testen als daar wat tegenover staat. Ook bij Café am Neuen See hoor je maar weinig gemor. "Je voelt je toch een stuk veiliger zo", zegt student Kilian Mertens. "En die test stelt niks voor. 't Is net een massage." Ook het echtpaar Wieczorek is blij dat het zo geregeld is. "Wij zijn al gevaccineerd, maar ik ben blij dat iedereen met een test dezelfde vrijheden kan genieten. Het is toch het minste dat we kunnen doen om iedereen een veilig gevoel te geven."