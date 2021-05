FBK Games met maximaal 1.500 toeschouwers

De organisatoren van de FBK Games hebben toestemming gekregen op zondag 6 juni maximaal 1.500 toeschouwers toe te laten. Toernooidirecteur Hans Kloosterman ontving vrijdag groen licht van het ministerie van VWS en burgemeester Sander Schelberg van Hengelo. De kaartverkoop voor veertigste editie begint dinsdag 25 mei om 12.00 uur.

Het publiek moet zich in het stadion in Hengelo wel aan de coronaregels houden. Dat betekent dat er alleen zitplaatsen in de kaartverkoop gaan en dat er rekening gehouden moet worden met de anderhalve meter afstand. Daarnaast moeten de toeschouwers een negatieve coronatest overhandigen.

Toppers

Aan de FBK Games doen nationale toppers als Dafne Schippers, Sifan Hassan en Femke Bol mee. Ook de wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Arman Duplantis uit Zweden is vastgelegd.