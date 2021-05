EK-finale levert Toussaint toch geen medaille op, Heemskerk en Kromowidjojo naar finale

Geen zilver, maar plek buiten podium voor Toussaint: 'Zuur en oneerlijk' - NOS

In een EK-finale op de 100 meter rugslag in tweevoud heeft Kira Toussaint beslag gelegd op de vierde plaats. Op haar 59,02 in de reguliere eindstrijd, goed voor een zilveren medaille, volgde een teleurstellende 59,32 in de herkansing. De Britse Kathleen Dawson bleek in beide gevallen ongenaakbaar: 58,18 en 58,49. De finale werd opnieuw gezwommen, nadat een protest van de Zweedse delegatie door de wedstrijdjury werd gehonoreerd. De Zweedse Louise Hansson, die van start ging in baan 8, bleef bij de start hangen in de beugel omdat de toeter onder haar startblok haperde. Het daarop ingediende protest leidde ertoe dat voor de eerste maal in de EK-geschiedenis een finale moest worden overgezwommen. Dawson zwom 58,18, slechts zeshonderdsten boven het twaalf jaar oude Europees record van de Britse Gemma Spofforth, gezwommen in een pak van het inmiddels verboden polyurethaan. Kijk hieronder wat er misging en de reacties van Kira Toussaint en André Cats, technisch directeur van de KNZB.

Op de 100 meter vrije slag plaatste zowel Femke Heemskerk als Ranomi Kromowidjojo zich voor de finale op het koninginnennummer, die zaterdag wordt afgewerkt in de Duna Arena. Heemskerk liet in de halve eindstrijd op haar 53,48 uit de series (de snelste tijd van de ochtend) een solide 53,49 volgen, de tweede tijd. Kromowidjojo beperkte zich in de series tot een bescheiden 54,04 en snelde in de halve eindstrijd vlak achter Heemskerk bekeken naar 53,59. De snelste tijd kwam op naam van Marie Wattel uit Frankrijk: 53,34.

