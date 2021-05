Informateur Hamer praat verder met 'clusters', maar noemt geen partijen

Informateur Hamer gaat volgende week apart met een aantal politieke partijen praten over een herstelplan na de coronacrisis. Ze spreekt over "clusters van verschillende partijen", maar zegt nog niet te weten welke partijen ze met elkaar om tafel wil hebben. "Daar ga ik in het weekend eens rustig over denken", zei de informateur na een dag gesprekken voeren over de totstandkoming van een nieuwe coalitie.

Hamer heeft de opdracht om te werken aan overeenstemming over het 'herstel en transitiebeleid' na de coronacrisis. Dit plan moet een belangrijke basis worden voor een nieuw regeerakkoord. Hamer zegt dat ze nog geen idee heeft welke partijen een nieuwe coalitie zouden kunnen vormen. "Zover ben ik nog lang niet."

Ordenen

De grootste partijen VVD en D66, de grote winnaars bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart, hebben Hamer gevraagd of er met enkele politieke partijen afspraken gemaakt kunnen worden over dat herstelplan na de coronacrisis. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) is begin deze week begonnen aan haar opdracht en heeft niet alleen met alle politieke partijen gepraat, maar ook met allerlei maatschappelijke organisaties. Hamer spreekt over een "boeiende week". "Nu ga ik ordenen."

Vanmorgen zijn vertegenwoordigers van werkgever- en werknemersorganisaties langsgekomen, gevolgd door een aantal burgemeesters van enkele steden. Daarna ontving informateur Hamer nog allerlei vertegenwoordigers van door de coronacrisis getroffen sectoren, zoals de horeca, het midden- en kleinbedrijf en de reisbranche.

Heel nuttig

Aan het eind van de middag had ze ook een gezamenlijk gesprek met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. Na afloop zeiden deze twee partijleiders niets inhoudelijks. "Ik heb er niet zoveel over te melden. We zijn bijgepraat", aldus Rutte. Kaag sprak over een "heel nuttig" gesprek.

Een aantal partijen zoals de VVD, D66 en CDA hopen op een snelle vorming van een kabinet, het liefst voor de zomer. Hamer wil dat ook wel, maar wil zich daar niet op vastpinnen. Ze heeft vaak onderhandelingen gedaan. "Het noemen van dagen is altijd verkeerd."