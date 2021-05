Korstanje vijfde op 50 meter vlinderslag op EK zwemmen

Nyls Korstanje is tijdens de Europese kampioenschappen langebaan in Boedapest als vijfde geëindigd op de 50 meter vlinderslag. De 22-jarige zwemmer uit Nijmegen tikte aan in 23,14. Het goud ging naar de Hongaar Szebasztian Szabo, die op het niet-olympische nummer een tijd van 23,00 op de klokken zette.

Drie jaar geleden, tijdens de Europese titelstrijd in Glasgow, eindigde Korstanje op hetzelfde nummer als zesde.