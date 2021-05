Korstanje grijpt naast medaille op 50 meter vlinderslag op EK zwemmen

Nyls Korstanje is tijdens de Europese kampioenschappen langebaan in Boedapest als vijfde geëindigd op de 50 meter vlinderslag. De 22-jarige zwemmer uit Nijmegen tikte aan in 23,14. Het goud ging naar de Hongaar Szebasztian Szabo, die op het niet-olympische nummer een tijd van 23,00 op de klokken zette.

Drie jaar geleden, tijdens de Europese titelstrijd in Glasgow, eindigde Korstanje op hetzelfde nummer als zesde.

Op de 50 school plaatste Kamminga zich in een tijd van 27,13 als zesde voor de finale die zaterdag op het programma staat. De 25-jarige Katwijker weet zich in Boedapest al verzekerd van zilver op de individuele 100 en 200 meter schoolslag, achter de respectievelijke wereldrecordhouders Adam Peaty en Anton Tsjoepkov.