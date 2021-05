Nizzolo sprint na elf tweede plaatsen naar zege; Groenewegen verlaat Giro

Italiaan Nizzolo sprint na elf tweede plaatsen naar ritzege in de Giro - NOS

Giacomo Nizzolo heeft de dertiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De rit over 198 kilometer van Ravenna naar Verona eindigde zoals verwacht in een massasprint en de 32-jarige Italiaan van Qhubeka, die al twee keer tweede werd in deze ronde en in totaal al elf keer tweede werd in de Giro, was de snelste. Veel kansen komen er niet meer voor de sprinters. De drie vroege vluchters kregen derhalve weinig speling in de laatste volledig vlakke etappe in deze ronde. Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) en Samuele Rivi (Eolo) bleven binnen bereik van het peloton, waar de sprintersteams de regie hielden op een futloze etappe.

Het spreekwoordelijke vuurwerk ging pas af in de straten van Verona. Toen waren de drie inmiddels ingerekend, op zeven kilometer van de meet. Edoardo Affini ging de sprint aan, Nizzolo posteerde zich in het wiel van de Italiaan van Jumbo-Visma om vervolgens met grote halen de rest van sprinters een hak te zetten. 'Eindelijk' Groot was de blijdschap en de opluchting bij Nizzolo. Eindelijk een einde aan zijn reeks tweede plaatsen, eindelijk een einde aan zijn patent op tweede plaatsen in de Giro. In 2015 en 2016 had hij al wel het puntenklassement gewonnen.

"Eindelijk", zei hij na zijn zege voor de camera. "Ik zei vanochtend: mijn doel was om tweede te worden. Misschien heeft dat geholpen. Ik ben superblij. Mijn enige doel was om te sprinten vandaag. Ik ging van ver door de wind, maar ik had goede benen." 'Pijp leeg bij Groenewegen' Peter Sagan (Bora), drager van de paarse puntentrui, werd derde en Dylan Groenewegen kwam tekort en moest genoegen nemen met de tiende plaats. Egan Bernal (Ineos) behield de roze trui. Groenewegen, die in de Giro zijn rentree maakte na zijn schorsing van negen maanden, en teamgenoot David Dekker gaan zaterdag niet meer van start.

"De pijp is bij beide jongens best een eindje leeg", aldus ploegleider Arthur van Dongen. "David is een neo-prof die nog nooit dertien dagen achter elkaar heeft gekoerst en Dylan had voor de Giro al de nodige tijd geen koers meer gereden. We zijn als ploeg echt wel tevreden hoe zij zich de afgelopen dagen hebben gemanifesteerd, maar nu doorgaan zou teveel van hen vergen."