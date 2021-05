Tsjoersina stampt naar fraaie solozege in Burgos, Chabbey nieuwe leidster

Anastasija Tsjoersina geniet van haar prachtige zege in de tweede etappe van de tweede etappe van de Ronde van Burgos. - NOS

Uitgeput kwam ze over de finish, niet in staat om beide armen in de lucht te steken. Maar vanavond zal Anastasija Tsjoersina ongetwijfeld nagenieten van haar eerste zege in de Women's World Tour. De 26-jarige Russin soleerde in de stromende regen op zeer knappe wijze naar de zege in de tweede etappe van de Ronde van Burgos.

Vroege vlucht In de rit van 97 kilometer van Pedrosa de Valdeportes naar Villarcayo leek Zjoersina samen met de Amerikaanse Heidi Franz (Rally) en de Cypriotische Antri Christoforou van thuisploeg Burgos de vlucht van de dag te gaan vormen. De favorieten hielden echter geen rekening met het vermogen van de drie en met name dat van de Russische. Achter de kopgroep schudde Anna van der Breggen namelijk meerdere keren aan de boom en wist haar concurrenten op de vele klimmetjes ook pijn te doen.

Anna van der Breggen sleurt op kop voor Demi Vollering en Niamh Fisher-Black. - NOS

In de slotfase kwamen de favorieten toch weer bij elkaar en in de slotfase zette het peloton nog alles op alles om de vluchters bij te halen. Christoforou en Franz bogen op enkele kilometers van de streep het hoofd. 'Stampen, stampen, stampen' Het peloton zag Tsjoersina, die op ruim 20 kilometer van de streep was weggereden bij haar medevluchters, niet meer terug. In 2017 werd Tsjoersina Russisch kampioene op de weg en sindsdien was het wachten op een tweede zege. "Het plan was om in de vlucht te gaan vandaag", stamelde de winnares. "En daarna was het alleen maar stampen, stampen, stampen. Ik kan het nog steeds niet geloven."

De organisatie van de Zweedse WorldTour-wedstrijden in Vårgårda heeft besloten om ook de editie van 2021 te schrappen. De ploegentijdrit en wegkoers zouden op 7 en 8 augustus worden verreden. "De onzekerheid rond de coronapandemie beïnvloedt de economie. Als een non-profitorganisatie kunnen en durven we de financiën en het voortbestaan van de vereniging niet op het spel zetten", aldus Helen Henriksson, voorzitter van de organiserende Vårgårda Cykelklubb. Ook in 2020 werd de wedstrijd afgelast.