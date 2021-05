'VNO-NCW werkt wet maatschappelijk en duurzaam ondernemen tegen'

Ondernemersvereniging VNO-NCW saboteert nieuwe wetgeving voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, stelt Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Die ngo onderzocht de lobby-uitingen van de ondernemersvereniging en zijn Europese partner BusinessEurope.

VNO-NCW zegt juist te lobbyen om misstanden in de productieketens effectief aan te pakken.

Uit de brieven van VNO-NCW aan Nederlandse en Europese politici komt een ander beeld naar voren, stellen de onderzoekers van SOMO. VNO-NCW zou zich in eigen land voordoen als voorvechter van nieuwe Europese wetgeving, maar in Europa snelle verandering tegenwerken.

In een brief aan Nederlandse Kamerleden schrijft de ondernemersvereniging bijvoorbeeld dat het geen voorstander is van Nederlandse wetgeving, omdat dat Nederlandse bedrijven zou kunnen benadelen. "Het Europese traject [heeft] onze voorkeur. En ons inziens zit er behoorlijk vaart achter dit traject", staat in de brief. Als voorbeelden van de vaart noemen de ondernemers een voorstel van Eurocommissaris Didier Reynders en een verslag van Europarlementariër Lara Wolters (PvdA).

'Volstrekt onwerkbaar'

Tegelijkertijd trekt VNO-NCW in Brussel aan de rem, zegt SOMO. Een Brusselse lobbyist van de ondernemersvereniging noemde conclusies uit het verslag-Wolters "volstrekt onwerkbaar". Het zou "onduidelijke definities" en "draconische sancties" bevatten. Die kritiek is volgens SOMO onderdeel van een vertragingstactiek.

Partnerorganisatie BusinessEurope vertraagt niet alleen, maar probeert nieuwe wetgeving helemaal van tafel te krijgen, volgens SOMO. "Dat biedt VNO-NCW de mogelijkheid om handig mee te liften op de felle tegenlobby van BusinessEurope om voortgang op dit dossier zoveel mogelijk te vertragen en af te zwakken", schrijven de onderzoekers.

VNO-NCW laat weten dat het al jaren voorstander is van nieuwe wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. "Belangrijk is dat die wetgeving bovenal effectief is en werkbaar voor bedrijven van groot tot klein. Daar is onze lobby in de EU op gericht. En het klopt dat we daarbij Europese wetgeving prefereren boven nationale."