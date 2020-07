Gestolen teddybeer met boodschap van overleden moeder teruggebracht

Ze was dan ook in alle staten toen ze merkte dat haar tas met de beer die bij de verhuiswagen stond, verdwenen was. In haar woonplaats Vancouver zocht ze in alle vuilcontainers en hing ze overal posters op. Het opsporingsbericht van een lokale verslaggever werd opgepikt door acteur Ryan Reynolds.

De moeder van Soriano overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Vlak voordat ze ernstig ziek werd, gaf ze haar dochter de knuffel met daarin een audio-opname van zichzelf. "Het was de laatste herinnering aan mijn moeder zoals ik haar kende", zegt Soriano tegen de Canadian Press. "Het was haar stem zoals ik mij herinnerde van toen ik opgroeide."

Gisteravond kreeg Soriano het verlossende telefoontje van iemand die beweerde dat hij de beer had gevonden. "Ik was wat sceptisch, want diegene had weinig informatie over de beer", zegt Soriano tegen de Canadian Press.

Het bleek te gaan om twee mannen die de beveiligingsbeelden hadden gezien die Soriano online had gezet. "Ze herkenden de persoon die de rugzak met de beer had en haalden hem terug", vertelt Soriano.

Gelukkig was de knuffel nog helemaal in orde. "Er zat geen enkel krasje op. Er zat alleen een klein beetje fietsvet op de jas van de beer, maar niet iets dat we niet met een beetje wasmiddel kunnen oplossen."