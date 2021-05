Koeman wil niet wijken bij Barcelona: 'Het laatste woord is aan de voorzitter'

Ronald Koeman wordt gekoesterd door voorzitter Joan Laporta na de zege in de finale van de Copa del Rey. - AFP

"Het is niet dat ik denk dat ik de beste trainer ben voor deze club. Ik denk dat er betere trainers zijn. Maar het gaat om het vertrouwen van de staf en de groep. Dat zit goed. Ik denk dat ik wel heel goed in staat ben om hier trainer te zijn." Met engelengeduld gaf Ronald Koeman antwoord op het Spaanse spervuur aan vragen over zijn toekomst. Maar hij was ook kritisch, venijnig op zijn tijd. Op de media, die te weinig respect aan de dag legde. En op zijn voorzitter, Joan Laporta. "Als de club denkt dat ik niet de juiste persoon ben om deze club te trainen, dan zullen we praten. We zijn allemaal volwassen, we houden van deze club. Het is de voorzitter die bepaalt. En zolang ik niet met hem gesproken heb, kan ik niets zeggen." 'Sfeer is niet best' Het zijn spannende dagen voor Ronald Koeman. Eigenlijk had hij zijn ploeg nu willen voorbereiden op een zinderende ontknoping van de Spaanse titelstrijd. Na een stroeve en turbulente start had hij zijn team twee weken geleden in pole position om Atlético Madrid van de koppositie te stoten. Maar zijn Barcelona liep zich stuk op de Madrileense muur van meestermetselaar Diego Simeone (0-0). Ook tegen Levante werd de overwinning uit handen gegeven (3-3) en na de thuisnederlaag tegen Celta de Vigo (1-2) is de titel definitief uit zicht. "Het was een moeilijke week voor de spelers", erkende Koeman. "De sfeer is niet op zijn best, maar dat is normaal".

Ronald Koeman leidt de laatste training van Barcelona voor de slotdag in La Liga. - AFP

"In augustus zouden we tevreden zijn geweest met wat we hebben bereikt. We hebben de Copa del Rey gewonnen en tot twee, drie weken geleden gestreden om de titel. Gezien alle problemen die we hebben gehad dit seizoen kun je niet zeggen dat het een slecht seizoen is geweest. Ook geen goed seizoen. Het was oké." Messi krijgt vrij, De Jong wil spelen Ga dan nog maar eens op bezoek bij hekkensluiter Eibar, het Baskische kleinduimpje dat al jaren boven zijn stand presteert en nu na zeven jaar toch dreigt te degraderen. Voor Barcelona een wedstrijd om des keizers baard. En dus heeft Koeman zijn sterspeler Lionel Messi - net als jongeling Pedri - vast met vakantie gestuurd. "Messi, Pedri en ook Frenkie de Jong zijn spelers die enorm veel geïnvesteerd hebben in dit seizoen. Messi gaat de Copa America spelen en ik denk aan hun fysieke gesteldheid. Pedri speelt ook niet. Frenkie wel."

Een keur aan potentiële opvolgers kleurden de laatste dagen de Spaanse kranten met oud-speler Xavi Hernández als gekoesterde kandidaat. Toch werkt Koeman stoïcijns aan de voorbereiding op het komende seizoen. "De voorbereiding is gepland, er is gesproken over aanwinsten en spelers die moeten vertrekken. Dat hoort bij mijn werk, tot de laatste dag dat ik hier ben. Ik houd van mijn werk. En ik houd van deze club." Vooralsnog maakt Messi ook gewoon deel uit van die voorbereiding. "Ik hoop dat Messi nog heel veel jaar hier zal blijven spelen. Dit seizoen heeft hij weer getoond hoe belangrijk hij is. Hij heeft weer dertig goals gemaakt, maar ook daarnaast is hij ongelooflijk belangrijk. Als prof geef ik hem een tien. Met Messi heeft Barça een stuk meer kans op succes dan zonder Messi."

Ronald Koeman en Lionel Messi in het met 1-2 verloren duel met Celta de Vigo. - Pro Shots