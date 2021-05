Moeder overleden baby Haaksbergen ontkent schuld: 'Hij leefde al niet meer'

Een 31-jarige vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht haar baby om het leven te hebben gebracht, heeft vandaag voor het eerst haar verhaal gedaan. Ze ontkende in de rechtbank van Almelo dat ze haar kindje heeft gedood vlak na de bevalling. "Ik denk dat hij toen al niet meer leefde." De baby had ernstige verwondingen.

De moeder zit intussen al ruim een jaar in voorarrest. De Haaksbergse werd vorig jaar aangehouden nadat ze zich samen met haar vriend en overleden baby had gemeld in het ziekenhuis van Enschede. Artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie in. De vader werd ook gearresteerd, maar later weer vrijgelaten.

De vrouw verklaarde in de rechtbank dat ze niet doorhad dat ze zwanger was. De avond voor de geboorte had ze zich wel minder gevoeld, maar ze dacht dat ze misschien iets verkeerds had gegeten.

De volgende dag beviel ze op de wc van haar baby. "Toen was het paniek." Het eerste wat ze zou hebben gedaan, was de navelstreng doorknippen en haar zoontje ondersteboven houden omdat ze dacht dat hij in ademnood was. Daarna stapte ze onder de douche, terwijl haar zoontje in de wasbak lag. Pas toen haar vriend thuiskwam, gingen ze naar het ziekenhuis.

Appjes

Uit gegevens van haar mobiele telefoon blijkt dat de vrouw omstreeks 15.00 uur is bevallen. Daarna appte ze haar vriend over koetjes en kalfjes. Volgens RTV Oost sprak de rechter daar haar verbazing over uit. De vrouw zelf zei dat ze haar partner niet bezorgd wilde maken. "Als ik had verteld wat er was gebeurd, was hij niet fatsoenlijk thuisgekomen."

De vrouw verstuurde daarnaast ook appjes aan haar zus met grapjes en speelde een spelletje op haar telefoon. "Ik kan dat niet plaatsen", zei de rechter. "Ikzelf ook niet", aldus de moeder. "Maar ik zie dat wel vaker bij mezelf. Dat ik op sommige dingen wat vreemd reageer."

De rechter hield de moeder voor dat het gevoelloos overkomt. De moeder erkende dat. Ook bij haar eerdere overleden baby toonde ze aanvankelijk weinig emotie, vertelt ze. "Daar schaam ik me dan ook voor."

De moeder is eerder al eens bevallen van een kind dat maar heel kort leefde. Ook in dat geval zou de vrouw niet hebben geweten zwanger te zijn. Volgens de rechter is er bij die dood geen enkele verdenking richting de moeder.

Schedelbreuk

Het Openbaar Ministerie heeft een andere lezing van de gebeurtenissen. Het OM gaat ervan uit dat de moeder haar baby met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Ook zou ze haar kindje met opzet hebben verwond. De baby had een schedelbreuk van 8 centimeter en een bloeduitstorting op de tong. Uit sectie is gebleken dat de baby mogelijk nog een half uur heeft geleefd.

De moeder wordt moord ten laste gelegd, omdat ze haar zoontje volgens het OM met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht. Als dit niet bewezen kan worden, wil het OM dat de rechtbank de vrouw veroordeelt wegens doodslag.

De strafeis van het OM wordt volgende week vrijdag bekend op de tweede zittingsdag.