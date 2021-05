Confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische politie bij Al-Aqsamoskee

Zo'n twaalf uur na het ingaan van het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël is het bij de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem tot confrontaties gekomen tussen Palestijnen en de Israëlische politie.

Ooggetuigen zeggen tegen Al Jazeera dat veel Palestijnen na het vrijdagmiddaggebed bij de moskee bleven om het bestand te vieren. "Ze begonnen te zingen en te schreeuwen en toen kwamen er Israëlische agenten in de compound om de groep uit elkaar te drijven", zegt Al Jazeera-verslaggever Imran Khan.

De agenten gebruikten onder meer traangas en rookbommen. Palestijnen gooiden volgens persbureau Reuters terug met molotovcocktails en stenen.

Eerder deze maand kwam het ook al tot een confrontatie bij de moskee. Na het laatste vrijdagavondgebed van de ramadan ontstonden gewelddadigheden tussen de Israëlische politie en gelovigen. Na de gebeden begon een demonstratie tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem.

Het Israëlische hooggerechtshof moet nog beslissen of de bewoners in beroep mogen gaan tegen de uithuiszettingen. Een zitting van het hof daarover op 9 mei ging niet door. Toen werd bepaald dat er binnen dertig dagen een nieuwe zitting zou volgen. Tot dat moment kunnen de Palestijnen in hun huis blijven wonen.

Honderden doden na geweld

Dat was de kiem voor geweld over en weer tussen Hamas, de militante Palestijnse groepering in de Gazastrook, en Israël. In totaal kostte dat recente geweld het leven aan zeker 232 Palestijnen, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Gaza. In Israël zijn volgens dat land twaalf mensen omgekomen.

De Al-Aqsamoskee geldt als een van de heiligste plekken voor moslims. De Tempelberg waarop de moskee ligt, is in het jodendom de heiligste plaats.

De spanningen in de Oude Stad liepen in het begin van de ramadan op, toen Israël het aantal Palestijnen dat kon bidden op de Tempelberg beperkte en hekken plaatste bij de Damascuspoort, een veelgebruikte ontmoetingsplek voor Palestijnen tijdens de ramadan.