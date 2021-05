Vaccin, test of voormalige besmetting: hoe jij deze zomer op vakantie kunt

De kogel is door de kerk: het EU covid-reiscertificaat gaat er echt komen. De afgelopen weken is er veel bekendgemaakt over deze pas. Zie je door alle coronareisregels het vliegveld niet meer? Dan zetten we op een rij hoe een vakantie er deze zomer uit gaat zien.

Gisteren werden het Europees Parlement en de Europese Commissie het eindelijk eens. De bedoeling is dat er vanaf 1 juli gereisd kan worden met het certificaat.

Wat moet ik weten als ik op reis wil?

Allereerst even de basisvoorwaarden. Als je een certificaat wil, moet je gevaccineerd zijn tegen corona, negatief zijn getest of een besmetting achter de rug hebben. We bekijken even per voorwaarde hoe dat eruit gaat zien.

Voor de gevaccineerden

De gevaccineerden die willen reizen, hebben in de meeste landen aan één vaccinprik genoeg. Het maakt daarbij niet uit welk vaccin je hebt gekregen, zolang dat maar goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In de EU zijn dat nu AstraZeneca, Pfizer, Moderna en Janssen.

Toch kan het gebeuren dat een land andere voorwaardes stelt. Zo kan een land toch twee vaccinprikken vragen. Maar het kan ook dat de regels minder streng zijn en dat reizigers die zijn ingeënt met een vaccin dat nog niet is goedgekeurd ook welkom zijn.

Het is dus relevant om deze voorwaarden te checken voordat je een vakantie boekt.

Voor de mensen met een negatieve testuitslag

Niet gevaccineerd? Dan blijven er nog twee opties voor je over. Een ervan is een negatieve testuitslag regelen. Als je een vakantie boekt via een reisorganisatie helpt die je vaak, maar het kan ook voorkomen dat je dit zelf moet regelen. Belangrijk om te weten is dat je een PCR-test moet laten doen, en voor het certificaat de uitslag maximaal 72 uur oud is. Dit kan verschillen per land, check dit dus.

Na afname van de test krijg je bij een negatieve uitslag een gezondheidsverklaring. Let op: de uitslag van een sneltest is geen geldige uitslag.

Een test moet je zelf betalen, die kosten tientallen euro's. Mogelijk worden deze testen goedkoper of gratis. "De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin ze aangeven dat PCR-testen voor Nederlanders die op vakantie willen, gratis moeten zijn. We kijken nu hoe we die motie gaan uitvoeren", laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten.

Een land kan zelf beslissen vanaf welke leeftijd een negatieve testuitslag nodig is. Dat is vooral relevant voor mensen met jonge kinderen bijvoorbeeld, check dat dus ook.

Wat nou als je test positief is? Dan mag je jammer genoeg niet op vakantie. Het verschilt per verzekeraar of je dan het geld van je vakantie terugkrijgt.

Voor de mensen die besmet zijn geweest met corona

Voor deze voorwaarde heb je een positieve (PCR-)testuitslag van de afgelopen zes maanden nodig, melden bronnen binnen de Europese Commissie aan de NOS. Dus ben je het afgelopen half jaar positief getest op corona met een PCR-test en heb je die uitslag nog bij de hand, dan kun je die gebruiken om het certificaat te krijgen.

Het is nog niet duidelijk of dat ook geldt voor een positieve testuitslag van de GGD. Waarschijnlijk wel, maar daar wordt binnenkort meer over bekend.