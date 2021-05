'Gezochte Belgische militair was twee uur in buurt van viroloog Van Ranst'

De voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings die met geweld tegen de overheid en virologen heeft gedreigd, is maandagavond in de buurt van een "doelwit" geweest. Dat heeft de Belgische minister van Justitie Van Quickenborne gezegd.

Belgische media hoorden van bronnen dat Marc Van Ranst dat doelwit was. Hij is een bekende Vlaamse viroloog, voorstander van coronamaatregelen en sympathisant van een linkse politieke partij. Van Ranst en zijn gezin zijn al dagen ondergedoken.

Geen impulsieve daad

De 46-jarige Conings verdween maandag met een vermoedelijk grote partij wapens die hij uit een opslagplaats van het Belgische leger had meegenomen.

"Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat dit geen impulsieve daad is geweest", zei Van Quickenborne. "De man heeft zich dagenlang voorbereid op deze daad. Het is iemand die op de terroristenlijst staat. Hij is heel gevaarlijk."

Van Quickenborne zei verder dat Conings twee uur in de buurt van het "doelwit" heeft rondgehangen "en uiteindelijk rechtsomkeert heeft gemaakt".

Maasmechelen

Sinds maandag wordt met man en macht naar hem gezocht, vooral in een bos bij Maasmechelen, vlak over de grens bij Geleen. Journalisten die willen weten hoe een zoekactie van leger en politie daar verloopt, zijn weggestuurd.

Een fotograaf zei aan het begin van de middag dat er "ontwikkelingen gaande" waren, maar de politie wilde niets zeggen. Een persvak bij Nationaal Park Hoge Kempen is in allerijl ontruimd en er is een ambulance bij het bos weggereden. Het is niet duidelijk of er iemand in de ambulance lag.

Potentieel gewelddadige extremist

De auto van Conings werd dinsdag gevonden in een natuurgebied. Daarin lagen vier raketwerpers, inclusief munitie. De Belgische justitie gaat ervan uit dat Conings meer wapens in zijn auto had en die heeft meegenomen het bos in.

Gisteren werd zijn camouflagetent met zeil en slaapzak aangetroffen. Die wordt nog onderzocht op dna-sporen en vingerafdrukken, zegt een verslaggever van de VRT. In de auto van de man troffen agenten losse draden aan. Eerst ging men ervan uit dat die ongevaarlijk waren.

"Nu is de politie erachter gekomen dat als er aan die draden wordt getrokken het voor een steekvlam zorgt", aldus de verslaggever. "Dat betekent dat de recherche er echt nog van uitgaat dat deze man een potentieel gevaar oplevert."

Conings was al bekend bij de Belgische terreurbestrijdingsdiensten. Hij wordt gezien als een "potentieel gewelddadige extremist" met extreemrechtse ideeën. Het is niet duidelijk hoe het kan dat hij dan toch wapens kon meenemen uit het munitiedepot van het leger.